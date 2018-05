Le prototype est conçu pour être une solution de rechange au panier d’épicerie que de nombreuses personnes vivant dans la rue utilisent actuellement.

« En ce moment, il y a beaucoup d’anxiété pour nos clients au sujet de la protection de leurs biens et de leur protection des intempéries », explique Devon Siebenga, le directeur de Metro Initiatives de l’église Metro Community.

« Beaucoup de personnes passent la majeure partie de leur journée à s’inquiéter ou à tenter de s’occuper de leurs affaires, alors nous voulons leur enlever ce stress », enchaîne-t-il.

L’église a recueilli des commentaires auprès de la Gendarmerie royale du Canada et de la Ville de Kelowna pour ensuite collaborer avec les étudiants.

L’objectif était de construire un chariot résistant, mais léger et pouvant être facilement manipulé dans les rues de la ville, selon Bryn Crawford, ingénieur du projet à UBC.

Le prototype actuel est fait de contreplaqué et de matériaux composites. Il a deux roues à l’arrière qui ressemblent à celles d’un vélo et un frein à main. Il est aussi possible de l’attacher à un vélo.

Les étudiants continueront de travailler sur le prototype durant deux mois. Les chariots seront ensuite testés dans les rues de Kelowna.