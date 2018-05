Un texte de Thomas Gerbet

Dans un petit sac en papier se cache l'armée biologique de Jean-Claude Van Winden : 20 000 mouches roses. Elles sont relâchées sur son champ d'oignons dans l'espoir qu'elles s'accouplent avec les ennemies du producteur maraîcher : les mouches de l'oignon, des ravageuses dont les larves détruisent les bulbes.

Les mouches roses ont été préalablement irradiées en laboratoire pour les rendre stériles. Les accouplements donneront des larves vides et donc à terme, la destruction de la population de ravageurs. Si elles sont colorées en rose, c'est pour mieux les compter par la suite et évaluer la réussite de l'opération.

« La technique fonctionne », se réjouit l'agriculteur. « Je suis certain de ne pas avoir plus de 2 % de pertes à la récolte. Avec cette garantie, on favorise moins de pesticides dans la nature. »

Résultats significatifs pour la santé et l'environnement

Des mouches roses stériles produites par la compagnie de recherche agronomique Phytodata. Photo : Courtoisie

En temps normal, pour lutter contre la mouche de l'oignon, les producteurs utilisent l'insecticide Lorsban qui contient un ingrédient actif très néfaste : le chlorpyrifos. Ce dernier a été identifié par le gouvernement du Québec comme le quatrième pesticide qui présente le plus de risques pour l'environnement. Son utilisation sera d'ailleurs encadrée tout comme les pesticides « tueurs d'abeilles ».

Dans un rapport remis au ministère de l'Agriculture en février, on apprend qu'entre 2015 et 2017, les indicateurs de risque pour la santé et l’environnement reliés à l’utilisation du chlorpyrifos pour l’ensemble des producteurs utilisant les mouches ont diminué respectivement de 45 % et 75 %. Dans la seule année 2017, cela a évité l'utilisation de plus de neuf tonnes du produit chimique.

En 2015, une enquête de Radio-Canada révélait une forte concentration de ce produit dans les cours d'eau agricoles. Un ruisseau de la région d'Oka dépassait de 1650 fois les critères de qualité pour la protection de la vie aquatique.

Comme 90 % des oignons du Québec sont produits dans la MRC des Jardins-de-Napierville, dans l'ouest de la Montérégie, les cours d'eau du secteur étaient pollués eux aussi. Mais la situation s'est améliorée, grâce aux mouches roses.

Selon les analyses menées par le ministère de l'Environnement du Québec, la concentration de chlorpyrifos détectée dans le ruisseau Gibeault-Delisle est passée de 2,2 microgrammes par litre, en 2006, à 0,05 microgramme, en 2014.

Anne-Marie Fortier, entomologiste et directrice scientifique adjointe de la compagnie de recherche Phytodata. Photo : Radio-Canada/Thomas Gerbet

« On est très fiers », dit Anne-Marie Fortier, la coordonatrice de la compagnie Phytodata qui produit les mouches et accompagne les producteurs. Déjà, des agriculteurs de Lanaudière ont commencé à utiliser les mouches roses et un premier essai sera réalisé en Ontario cette année.

« C’est aussi l'environnement des agriculteurs et celui de leurs enfants qui est contaminé par les pesticides, car ils vivent tous sur ou à proximité de leur ferme », rappelle-t-elle.

L'usine de mouches de Saint-Édouard qui en produit déjà 20 millions par année ne suffit plus. Il faudra en construire une deuxième sous peu.

Impossible sans le financement du Québec

L'agriculteur Jean-Bernard Van Winden dépense 10 000 dollars en mouches par année. S'il utilisait l'insecticide, il lui en coûterait deux fois moins cher, soit 5000 dollars. Mais c'est sans compter la subvention de 70 % accordée aux utilisateurs des mouches roses par le ministère de l'Agriculture (MAPAQ). Résultat : le producteur maraîcher parvient même à réaliser des économies tout en protégeant l'environnement.

Le MAPAQ a fait savoir la semaine dernière qu'il poursuivra son financement.

M. Van Winden espère que davantage d'efforts financiers seront mis dans la recherche pour trouver d'autres solutions comme celle-là. Aujourd'hui encore, il est contraint d'utiliser des pesticides sur d'autres champs pour lutter contre d'autres ravageurs.

Comme lui, Anne-Marie Fortier pense qu'il est possible de trouver des alternatives biologiques à tous les pesticides, si on s'en donne les moyens. « Il est possible de réduire l’utilisation des pesticides au Québec, dit-elle, en remplaçant un dollar de matière active toxique par un dollar de matière grise active. »