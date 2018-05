CBC a obtenu des données montrant le nombre de patients en pédiatrie transférés de Regina à Saskatoon entre 2010 et 2017.

Les chiffres montrent que les transferts ont amorcé une tendance à la hausse après 2013, année où la province a décidé de centraliser les services pédiatriques intensifs à Saskatoon.

Le problème avec la centralisation des services, c’est que votre famille se retrouve éloignée de ses proches et donc privée de soutien Kristin Hordyck, mère qui habite à Moose Jaw

En 2015, Kristin Hordyck et son mari ont été transportés à Calgary par ambulance aérienne, car elle était sur le point d’accoucher, six semaines plus tôt que prévu.

Recevoir des soins médicaux loin de la maison a été difficile pour elle.

« C’est déjà très stressant d’avoir un bébé prématuré. D’être loin de notre famille a simplement été un stress de plus. Nous avons dû penser à plusieurs détails, alors que si nous avions été près de la maison, nous n’aurions pas eu à penser à tout cela », raconte-t-elle.

Déplacements épuisants

Jacqueline Hobbs est elle aussi habitué aux déplacements pour recevoir des soins de santé.

Son fils, Bailey Hittinger, a des problèmes de santé depuis sa naissance. Il fait de l’asthme, a une allergie rare et des problèmes de peau. La plupart des médecins de son fils travaillent à Saskatoon.

« C’est tout simplement épuisant », indique Jacqueline Hobbs à propos de ses voyages entre Saskatoon et chez elle, à Moose Jaw.

Quand son fils recevait des soins à Moose Jaw, elle pouvait aller le visiter pendant son heure de dîner et après le travail. Même des amis et de la famille allaient aussi lui rendre visite.

Maintenant qu’elle doit toujours se rendre à Saskatoon, cela veut aussi dire qu’elle doit s’absenter du travail, doit trouver quelqu’un pour s’occuper de sa fille et doit payer pour ses repas.

« Nous n’avons plus de soutien extérieur », ajoute-t-elle, en précisant que son fils se sent souvent seul, puisque les seules visites qu’il reçoit maintenant sont celles de sa mère.

« Offrir les meilleurs soins », dit le ministre

Le ministre de la Santé, Jim Reiter, a déclaré que lorsque le gouvernement a décidé de centraliser les services, il s'attendait à ce que certains patients soient transférés à Saskatoon.

« Il ne s'agissait pas d'économiser de l'argent, il s'agissait d'offrir les meilleurs soins possible aux patients », explique-t-il.

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Jim Reiter Photo : Tyler Pidlubny

La province se consacre à couvrir le coût des transferts et à faire ce qu'elle peut pour aider les patients et leurs familles qui ont besoin d'accommodements, selon le ministre.

Dans une province où la population est relativement peu nombreuse avec une grande superficie, il est difficile d'éviter les déplacements de patients pour les services spécialisés, selon ce dernier.

Même s’il soutient que les soins pédiatriques sont excellents à l'Hôpital royal universitaire de Saskatoon, le chef de l’opposition, Ryan Meili, croit que la province devrait analyser comment se portent les patients depuis la décision de centraliser les services.

« C'est difficile pour les gens du sud, où vivent beaucoup de gens, de toujours devoir voyager vers le nord jusqu'à Saskatoon », dit-il, en ajoutant que les inquiétudes des patients et de leurs familles devraient être prises en compte.

Il suggère également que la province fasse une analyse économique de ce déménagement.

« Vous devez faire les calculs et vous demander : "Est-ce que les économies réalisées en n’ayant pas d’unité de soins pédiatriques intensifs à Regina valent vraiment la peine?" », conclut-il.

Avec les informations de Micki Cowan, CBC News