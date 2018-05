« La dernière chose que je voudrais faire, c’est de fermer une piscine qui est très bien utilisée par la communauté », affirme M. Allard qui ajoute que l’administration de la Ville lui a dit que la piscine « doit » fermer en 2019.

« J’étais vraiment triste d’apprendre cette nouvelle », a écrit une résidente du quartier sur Facebook, qui affirmait qu’elle allait faire du lobbying auprès de Mathieu Allard sur la question.

À la réunion du comité Riel de la Ville du 7 mai, les conseillers ont voté pour que la Ville fasse une étude sur l’état de la piscine Norwood, et sur le coût du remplacement de la pataugeoire par une aire de jets d’eau et du remplacement de la piscine par un terrain de volley-ball de plage. Le but est d’inclure ces changements dans le budget de 2019.

La construction d’une nouvelle piscine coûterait des millions de dollars. « Si on avait les millions de dollars, je pense que ce serait mieux de créer une installation avec des services toute saison », déclare M. Allard en citant le complexe Cindy Klassen comme exemple.

« Cette piscine est utilisée par des personnes de tous les âges. [...] Est-ce qu’on explore des options qui sont conçues pour des familles entières? Cette piscine a servi de lieu de rassemblement pour les familles de la communauté. Je ne suis pas sûre que les options qui nous sont présentées pour l’instant serviront à cela une fois que la piscine est partie », a écrit une utilisatrice de Facebook.

Le niveau d'eau souterraine en hausse

Selon M. Allard, la piscine de Norwood est « au bout de sa vie ». Il soutient que les employés municipaux font tout leur possible pour qu’elle ouvre pendant une dernière saison.

Le problème, explique-t-il, c’est que le niveau d’eau souterraine a augmenté au fil des ans. La nappe phréatique se trouve maintenant à un niveau plus élevé que le fond de la piscine. Ainsi, l’eau de la piscine risque d’être contaminée, et chaque année, son entretien devient plus complexe.

Il croit que cela a lieu parce que la piscine a été créée lorsque l’usine Canada Packers prélevait de montants d’eau si grands que cela avait fait baisser le niveau des eaux souterraines. Depuis la fermeture de l’usine, l’eau aurait retrouvé son niveau naturel.

La piscine se trouve au 10 rue Cromwell, dans le « Norwood flood bowl », une dépression artificielle créée lors de l’inondation de 1950 quand de la terre a été retirée du secteur pour construire une digue le long de l’avenue Lyndale.

C’est l’une des cinq piscines extérieures non chauffées de la Ville de Winnipeg. En 2014, le conseil municipal a voté pour rendre l'entrée à ces cinq piscines gratuite. Quatre des cinq piscines non chauffées de la Ville sont à Saint-Boniface.

M. Allard tient une consultation publique au sujet de la piscine de Norwood le 22 mai à 19 h, au Centre communautaire de Norwood.

Avec des informations de Louis-Philippe LeBlanc