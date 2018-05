« Nous, tous les évêques présents à Rome, avons remis nos postes entre les mains du Saint-Père afin qu'il décide librement pour chacun d'entre nous », indique une déclaration lue devant la presse, après trois jours de rencontres avec le pape au Vatican.

Nous voulons demander pardon pour la douleur causée aux victimes, au pape, au peuple de Dieu et à notre pays pour les graves erreurs et omissions que nous avons commises. Déclaration des évêques chiliens

« Nous remercions les victimes pour leur persévérance et leur courage, malgré les énormes difficultés personnelles, spirituelles, sociales et familiales qu'ils ont dû affronter, auxquelles s'ajoutaient souvent l'incompréhension et les attaques de la communauté ecclésiale », ajoutent-ils.

« Nous implorons leur pardon et leur aide pour continuer à avancer sur le chemin de la guérison des blessures, pour qu'elles puissent se cicatriser », poursuivent les évêques.

Le pape François en compagnie des évêques chiliens, jeudi, après une rencontre au Vatican. Photo : Reuters/Osservatore Romano

Le pape déterminé à rétablir la justice au sein de l'Église

C'est la première fois que toute la conférence des évêques d'un pays présente une démission collective en lien avec ce scandale.

Le pape François avait précédemment reproché aux évêques d'avoir détruit des preuves, incité les avocats de l'Église à minimiser les accusations et fait preuve d'une « négligence grave » quand est venu le temps de protéger les enfants des prêtres pédophiles.

Dans un document accablant de dix pages remis aux évêques plus tôt cette semaine, le souverain pontife affirme que la totalité de la hiérarchie de l'Église chilienne est collectivement responsable de « graves erreurs » dans la gestion des dossiers d'agression et de la perte de crédibilité subséquente de l'Église catholique.

Personne ne peut se disculper et placer le problème sur les épaules des autres. Le pape François, dans un document remis aux évêques

Le pape François avait conséquemment annoncé des « changements » à court, moyen et long terme pour rétablir « la justice » au sein de l'Église chilienne.

Avant de recevoir les évêques chiliens, le pape avait accueilli début mai, pendant plusieurs jours, dans sa résidence du Vatican, trois victimes d'abus sexuels. Selon ces trois hommes, il leur a promis des mesures « adéquates et durables ».

Juan Carlos Cruz, James Hamilton et Jose Andrés Murillo, qui ont été victimes du père Fernando Karadima, reconnu coupable en 2011 par un tribunal du Vatican d'avoir commis des actes pédophiles dans les années 1980 et 1990, avaient dénoncé devant la presse l'omerta d'une partie de la haute hiérarchie de l'Église catholique du Chili.

L'un d'eux avait nommément mis en cause le cardinal Javier Errazuriz, membre d'une puissante commission de neuf cardinaux (C9) chargée de conseiller le pape François sur les réformes de la Curie, et qui vient régulièrement à Rome.

Jeudi, le cardinal Errazuriz a accusé les victimes de « calomnies » dans un entretien au média chilien T13. « J'ai enquêté sur Karadima, je n'en dirai pas plus », a commenté le cardinal. Le pape m'a dit que « je l'avais toujours bien informé », s'est-il défendu.

Un voyage du pape François au Chili, en janvier, a tourné au fiasco après qu'il eut défendu avec force l'évêque chilien Juan Barros, soupçonné d'avoir caché les actes pédophiles du père Karadima.