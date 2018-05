L’équipe de la Cité de l’Énergie affirme qu’une enquête interne sera menée à la suite de laquelle, si nécessaire, elle prendra des mesures en conséquence.

Le conseil d’administration réitère « son engagement de promouvoir un environnement de travail sain à son personnel et de lutter contre tout comportement inapproprié, et il continuera d’agir en conséquence. »

Pour l’instant, aucune entrevue ne sera accordée aux médias.

L’entente relative au spectacle Nezha est maintenue, le public de Shawinigan pourra découvrir cette nouvelle création et le travail entre les deux équipes se poursuivra d'ici là.

Le ministre du Commerce international et député de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne était de passage à Trois-Rivières jeudi.

Il affirme que sa priorité est d'assurer le bon fonctionnement de l'attrait touristique populaire à l'aube de la saison estivale. « [La Cité de l’Énergie], c’est un pilier récréotouristique dans notre région et évidemment, on va continuer de travailler avec eux comme la saison s’en vient », a-t-il affirmé.