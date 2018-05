« Mlle Meghan Markle a demandé à Son Altesse royale le prince Charles de la conduire à l'autel » de la chapelle Saint-George au château de Windsor, a indiqué le palais dans un communiqué. « Le prince de Galles est ravi de pouvoir accueillir Mlle Markle de cette façon dans la famille royale ».

Les préparatifs entraient dans leur dernière ligne droite vendredi, à la veille du mariage du prince Harry avec l'ex-actrice américaine Meghan Markle à Windsor, où sont attendus des dizaines de milliers de visiteurs.

Accompagnée des futurs mariés, la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, doit rencontrer la reine Elizabeth II et grand-mère de Harry vendredi, probablement pour prendre le thé dans l'après-midi au château de Windsor.

Cette professeure de yoga de 61 ans, arrivée de Los Angeles mercredi, a déjà fait connaissance avec d'autres membres de la famille royale, dont le témoin et frère aîné du marié, le prince William, et son père, le prince Charles.

Les fiancés passeront leur dernière nuit de célibataires séparément, dans des hôtels de luxe proches de Windsor : Harry avec son frère, et Meghan avec sa mère.



Meghan Markle s'est dite attristée par l'absence de son père à son mariage. Mais elle est apparue souriante sur des photos la montrant arrivant avec son fiancé jeudi après-midi à Windsor, où une répétition générale du mariage a été organisée.