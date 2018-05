L'affaire a débuté lorsque les policiers de Sherbrooke ont reçu un appel vers 8 h 30 jeudi faisant état de la découverte du corps d'un homme dans une entreprise du parc industriel. Les employés d'une compagnie de livraison située sur la rue Pépin, Ovation Logistique, avaient en effet eu la désagréable surprise de constater qu'un cadavre se trouvait dans le camion d'un sous-traitant de l'entreprise.

Un homme d'une trentaine d'années devrait comparaître vendredi au palais de justice de Sherbrooke et répondre d'une accusation de meurtre. Il a été arrêté par la Sûreté du Québec jeudi après-midi.

Il s'agit du quatrième homicide à survenir à Sherbrooke au cours des six derniers mois.

Plus d'une trentaine de policiers et une quinzaine d'enquêteurs ont été mobilisés jeudi sur l'affaire. Un deuxième lieu, l'Hôtellerie Jardins de ville, a été surveillé toute la journée par des policiers. On a refusé d'expliquer officiellement pourquoi ce lieu était sous surveillance policière.

La direction d'Ovation Logistique a précisé par voie de communiqué que le personnel de l'entreprise est sous le choc et a promis de mettre en place un soutien psychologique pour accompagner ses employés.