Andrew Harvey a affirmé que les données exactes sur l'ampleur des dommages aux structures n'étaient pas encore disponibles, étant donné que des citoyens en sont encore à établir leurs demandes pour l'aide aux sinistrés.

Les autorités provinciales ont aussi indiqué qu'il y avait, jeudi matin, 2200 personnes s'étant enregistrées pour le programme d'aide aux sinistrés, qui couvre certains des dommages ne pouvant être compris dans un contrat d'assurance afin de permettre aux propriétaires de se remettre sur pied plus rapidement.

Les autorités estiment également qu'environ 2000 propriétés de loisirs (chalets et autres) ont subi des dommages.

En raison de fortes pluies et de la fonte des glaces, des cours d'eau sont sortis de leur lit et ont inondé des maisons un peu partout dans le sud de la province, entraînant l'effondrement de plusieurs chalets, certains ayant même été arrachés à leurs fondations et emportés par le courant.

M. Harvey a aussi affirmé aux journalistes que la province devra envisager de changer les règles établissant ce qui peut être construit dans les plaines inondables du fleuve Saint-Jean et d'autres cours d'eau.

Sur une note plus encourageante, le ministre a indiqué jeudi que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse effectuait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour aider les sinistrés.