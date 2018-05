Les Canadiennes Anne-Catherine Tanguay, Maude-Aimée Leblanc et Brittany Marchand ont joué 69 (-2), jeudi, à Williamsburg, en Virginie, et elles se retrouvent à quatre coups de la tête après le premier parcours du Championnat Kingsmill. Brooke Henderson (70) et Alena Sharp (73) complètent le contingent canadien. Cinq golfeuses ont inscrit un 65 et se partagent le premier rang : les Américaines Annie Park, Jessica Korda et Jaye Marie Green, ainsi que l'Espagnole Azahara Munoz et la Sud-Coréenne In Gee Chun.