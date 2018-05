La Première ligue canadienne de soccer a, de nouveau, félicité cette nouvelle équipe albertaine. « Nous sommes vraiment heureux d'accueillir le Cavalry Football Club dans la première division canadienne comme l'un de nos clubs fondateurs, a déclaré David Clanachan, commissaire de la Première ligue canadienne. Nous espérons qu'il aidera le soccer à atteindre un tout autre niveau au Canada. »

La plupart des clubs amateurs des environs avaient fait le déplacement pour cette annonce.

Parmi eux, Cory Letendre, coordonnateur de programme des l'association de soccer junior de Calgary, et ses jeunes fils, déjà joueurs de soccer depuis des années. « C'est tellement excitant de voir qu'une telle opportunité s'offre aux joueurs locaux, dit-il. C'est énorme! »

Le nouvel entraîneur de l'équipe professionnelle de soccer de Calgary, Tommy Wheeldon Jr. Photo : Radio-Canada

Ce sentiment est partagé par le nouvel entraîneur du Cavalry FC, Tommy Wheeldon Jr. L'ancien joueur originaire de Liverpool, en Angleterre, est arrivé à Calgary en 2002. Lors de la conférence de presse, il a rappelé l'importance de progresser, entouré de ses proches.

Nous n'avons plus besoin d'envoyer nos enfants à l'étranger. Ils peuvent désormais rester, jouer, et suivre leurs rêves, chez eux, devant leurs famille et amis. Tommy Wheeldon Jr., nouvel entraîneur de l'équipe professionnelle de soccer de Calgary

Un nouveau stade

Avec l'arrivée de cette nouvelle équipe, le centre équestre Spruce Meadows a prévu la restructuration de plusieurs installations existantes pour faire de la place à un stade entièrement dédié au soccer, dont « la capacité devrait atteindre les 5000 à 7000 places l'an prochain », a confirmé le porte-parole des lieux, Ian Allison.

Sur les dix équipes que souhaite la Première ligue canadienne, huit ont déjà été annoncées et entameront leur saison au printemps 2019 : Halifax, Hamilton, Port City (région élargie de Vancouver), Winnipeg, York 9 (Ontario) et, désormais, le Cavalry FC. Edmonton et Ottawa sont encore en attente.