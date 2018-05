Il s'agit de renflouer un gratte-ciel de la Cinquième Avenue, à New York.

La tour de 41 étages – située au 666, Fifth Avenue, au cœur de Manhattan – est depuis plusieurs années en difficultés financières.

Elle a été achetée par Kushner Companies pour un montant record de 1,8 milliard de dollars en 2007, juste avant la crise financière.

Jusqu'à 30 % de l'immeuble est présentement vacant et génère des revenus très inférieurs aux remboursements de ses emprunts immobiliers.

Selon le quotidien new-yorkais, qui cite jeudi des sources immobilières anonymes, le père de Jared Kushner, Charles Kushner, serait sur le point de signer un accord de partenariat avec la société canadienne Brookfield Properties.

Or, la Qatar Investment Authority, fonds souverain du gouvernement qatari, est actionnaire de Brookfield Properties à hauteur de 7 %, selon le rapport annuel 2017.

L'Autorité nationale d'investissement du Qatar est le deuxième actionnaire de Brookfield Properties.

Au cours des dernières années, le fonds qatari et Brookfield se sont associés dans plusieurs opérations immobilières aux États-Unis et ailleurs dans le monde, dont le complexe commercial et d’habitation Manhattan West, présentement en construction.

Brookfield est une société d'exploitation immobilière dont le siège social canadien est situé à Toronto.

