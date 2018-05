Un texte de Barbara Gorrand

Le 4 mai, un bateau s’est retourné sur la rivière Rouge à Winnipeg, précipitant ses quatre occupants dans les eaux tumultueuses du cours d’eau. L'un d’entre eux est mort.

Ce drame récent au Manitoba illustre une réalité que déplore Kevin Tordiffe, président-directeur général de la Société de sauvetage du Manitoba. « Il y a encore chaque année au Canada plus d’une centaine de victimes d'accidents liés à la navigation de plaisance. Le Manitoba et la Saskatchewan ont les taux les plus élevés au pays », a-t-il rappelé au moment de lancer la Semaine de la sécurité nautique.

L’analyse du rapport 2017 de la Société de sauvetage, qui recense les données fournies par le Bureau du médecin légiste en chef du Manitoba, fait apparaître une moyenne de 25 morts par noyade chaque année dans la province.

« C’est plus que le nombre de morts liés à la conduite en état d’ivresse », avance Kevin Tordiffe. Et 35 % de ces noyades se sont déroulées à l’occasion d’une sortie en canoë ou en bateau à moteur.

« Au Manitoba, reprend Kevin Tordiffe, les données que nous avons montrent que 96 % des victimes d’accidents mortels lors de sortie nautiques ne portaient pas de gilet de sauvetage. Et près de 70 % des victimes avaient consommé de l’alcool. »

C’est pourquoi cette année, la Semaine nord-américaine de la sécurité nautique met l’accent non seulement sur la prévention et le rappel des règles de sécurité, mais aussi sur les sanctions encourues en cas d’infraction.

À Winnipeg, Bob Chabot, coordinateur pour la Gendarmerie royale du Canada, rappelle ainsi que les deux étés précédents, la GRC a mené des campagnes éducatives sur les lacs et les rivières manitobaines. « Nous avons découvert que 95 % des plaisanciers ne se conformaient pas aux exigences de sécurité », précise-t-il.

Les comportements à risque sanctionnés

« Nous allons donc mettre l’accent sur la répression en délivrant les amendes qui correspondent aux infractions. Nous continuerons à délivrer les messages de prévention également, mais les lois sont là depuis des années et il faut maintenant les faire respecter », ajoute encore M. Chabot.

À titre d’exemple, ne pas avoir à bord le permis d’embarcation de plaisance est sanctionné d’une amende de 250 $. Ou bien encore, utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne est sanctionné de 200 $ d’amende… plus 100 $ par gilet manquant.

Un durcissement de la sécurité qui satisfait Kevin Tordiffe, de la Société de sauvetage du Manitoba. « Si les avertissements ne suffisent pas, espérons que les sanctions permettront de rendre la navigation de plaisance plus sûre. »