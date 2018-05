La Ville de Dieppe a approuvé un investissement de 200 000 $ pour améliorer les services de transport en commun, lors de la dernière réunion du conseil municipal.

On le sait qu'il y a une culture de l'auto dans la région; on veut changer ça et pour faire ça, il faut y avoir d'autres modes de transport efficace. Luc Richard, Ville de Dieppe

Qu’est-ce qui change? À partir du 15 juillet, les autobus qui desservent les trajets 95 et 93 passeront toutes les 30 minutes entre 9 h et 15 h, et entre 18 h 30 et 21 h 30. Ces trajets s’ajoutent à ceux déjà offerts toutes les 30 minutes, lors des heures de pointe. Dieppe prolongera aussi le trajet 95. Il se rendra dorénavant jusqu'aux hôpitaux de Moncton et jusqu'à l'Université de Moncton.

« On va avoir essentiellement un projet pilote où est-ce qu'on va avoir des autobus qui vont traverser les frontières (entre Dieppe et Moncton). C'est une première fois dans notre cas et je crois que c'est un bon esprit de collaboration », explique Luc Richard, responsable de la performance organisationnelle à Dieppe.

Les utilisateurs voient la nouvelle d'un bon oeil parce qu'actuellement, ils doivent prévoir beaucoup de temps afin de parcourir quelques kilomètres entre Dieppe et Moncton.

« Il faut que j'attende une heure chaque fois que je finis de travailler pour me rendre chez nous », explique Samuel Bouchard, un utilisateur du transport en commun.

La Municipalité de Dieppe a l'intention de continuer à améliorer son service de transport en commun au cours des prochaines années.

Heures de service du transport en commun à Dieppe : En 2017 : 12 400 heures En 2018 : près de 14 000 heures Objectif pour 2028 : 20 000 heures

Avec des informations de Catherine Dumas