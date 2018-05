Un texte de Lise Millette

« Le droit à l'amour, le droit de s'aimer, d'aimer les autres tels qu'ils sont...j'aime toujours répéter que l'homosexualité est une orientation sexuelle et que les hétérosexuels font partie de la diversité », lance-t-elle d’emblée.



Victoria Legault, une jeune trans, participait à une activité organisée par le groupe Diversité Amos. Elle explique comment elle vit sa différence dans les murs du secondaire.

Victoria Legault et Cathy Gélinas Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Avec les étudiants, l'intimidation est de moins en moins présente. Avec le personnel de l'école, j'ai encore un peu de difficulté parce que certains membres du personnel ont des valeurs et c'est difficile de le concevoir, pour eux, en restant neutre. Mais je dirais que généralement ça se passe quand même bien pour moi. Victoria Legault

En regardant la jeune Victoria, l'intervenante Cathy Gélinas ajoute que les personnes qui contactent la Coalition rajeunissent et que les jeunes semblent prendre plus rapidement la voie de l'acceptation de leur orientation sexuelle. Une bonne chose selon elle.



« Plus on se permet d'être bien avec soi-même jeune, plus on évite de développer d'autres problèmes de santé. Si je ne suis pas bien avec moi, pas bien dans mon corps, il devient difficile d'être en relation avec soi et avec les autres et de bien fonctionner socialement », ajoute Mme Gélinas.



Inclure les aînés



Sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, de nombreuses activités ont souligné la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

L'Hôtel de Ville de Val-d'Or a mis son drapeau arc-en-ciel en berne. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Plusieurs villes de la région ont hissé le drapeau arc-en-ciel devant leur hôtel de ville pour souligner l’importance et la nécessité de cette journée.

Des kiosques d'information, des marches, des rassemblements. Les manifestations ont pris des formes distinctes, mais la trame de fond conservait un message unique d'inclusion, et ce, jusqu'à Pikogan, avec les membres de la Première

nation Abitibiwini, où l'homophobie a été abordée sous le thème des aînés, comme l'explique Lise Thibodeau, du Centre de santé de Pikogan.

C'est quand même une clientèle plus fragile, plus sensible, qui sent qui a peut-être quelque chose à perdre de faire de son coming out. Je voulais que les gens réfléchissent, qu'ils se disent que ça se peut que grand-maman soit une lesbienne... que grand-maman soit même une lesbienne très heureuse de le vivre aussi. Lise Thibodeau

Les participants rencontrés reconnaissent qu'il reste du chemin à parcourir, mais que de grands pas ont déjà été franchis.