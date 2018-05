Après avoir amorcé le retour à la maison, le chauffeur aurait menacé ses passagers, allant même jusqu'à pousser l'un des élèves à bord. Même si les enfants étaient quelque peu bruyants, la réaction du chauffeur est exagérée, estime Hannah Rediker-Sheldon, 13 ans, qui a été témoin de la scène.

« Il poussait des enfants, il était violent et disait à certains qu'ils n'allaient jamais revoir leur mère, mentionne-t-elle. On a amené certains des plus petits avec nous à l'arrière afin de les protéger de lui et ils ouvraient les fenêtres pour appeler à l'aide. »

« Elle criait, elle pleurait. Elle a 13 ans; elle ne pleure pas pour rien. Elle était toute rouge et elle était vraiment triste », déplore sa grand-mère, Paula Rediker.

Déconcertés par ce qu'ils jugent être un comportement inapproprié, plusieurs parents se sont par ailleurs déplacés à l'école jeudi après-midi pour récupérer leurs enfants, dont plusieurs sont toujours sous le choc. Ces derniers ne voulaient pas retourner dans l'autobus.

Megan Crook a reçu un appel vidéo de son fils pendant qu'il était dans l'autobus.

« Il criait et pleurait, c'était hystérique. On pouvait voir la terreur dans le visage des enfants et il a raccroché rapidement parce que le chauffeur approchait et qu'il ne voulait pas avoir d'ennuis », signale Mme Crook.

Plusieurs réclament que la Commission scolaire Eastern-Townships sanctionne son employé. Affirmant prendre la situation très au sérieux, la Commission scolaire a reconnu qu'un incident était survenu à bord d'un autobus, qu'une enquête était en cours et que les mesures appropriées seront prises une fois l'ensemble des informations recueillies. Il a toutefois été impossible de savoir si le chauffeur visé travaillait toujours jeudi. Une lettre a également été acheminée à l'ensemble des parents pour les informer de l'incident.