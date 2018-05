Un texte de Pierre Cotton, avec la collaboration de Brigitte Dubé

Celles-ci contestent ce qu'elles qualifient de surtaxe pour l'aqueduc et l'égout et qui totalise 300 $ de plus annuellement depuis 2013.

Cette affaire devait être débattue mardi prochain au palais de justice de New Carlisle, mais la cause a été annulée.

La Fédération de la Santé et des Services Sociaux-CSN voulait contester cette tarification supplémentaire pour éviter de créer un précédent au Québec qui pourrait éventuellement affecter 14 000 services de garde familiaux.

Garderie en milieu familial Photo : Radio-Canada

Cette tarification avait été adoptée sous l'administration précédente, selon le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe.

« Eux, ce qu’ils nous demandaient, c'est effectivement d'annuler cette taxe-là, qui s'ajoutait pour les services, puis qu’on rembourse ce qui avait été payé depuis 2013 par les services de garde, rappelle le maire. Donc on est en discussion là-dessus. Ça se passe super bien et je suis très confiant qu'on va pouvoir régler d’ici le 4 juin et entériner le tout en séance publique. »

Pour sa part, la Fédération de la santé et des services sociaux CSN dit que les travailleuses en service de garde de Carleton-sur-Mer sont satisfaites jusqu'à présent de l'avancée des négociations, selon la porte-parole pour le Québec, Lucie Longchamps.

« Cette décision-là, sans qu'elle soit entendue, elle sera porteuse pour toutes les autres RSG [responsables de services de garde] pour le Québec », estime-t-elle.

Elle ajoute que ce sera possible quand les paramètres juridiques le permettront.