Le premier ministre Philippe Couillard a fait la promesse électorale de remettre un point de pourcentage des recettes de la Taxe de vente du Québec (TVQ) aux municipalités devant les élus municipaux réunis à Gatineau pour les assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).



Pierre Corbeil, qui assiste à la rencontre en tant que maire et préfet de la Vallée-de-l'Or, est d'avis qu'il s'agirait d'un pas dans la bonne direction pour diminuer la dépendance des municipalités à l'égard du gouvernement quant au pouvoir de taxation.

Présentement en Abitibi, on a un sérieux enjeu de main-d’œuvre. Le corolaire à cela, c’est un sérieux enjeu de logement. Il faut alors développer des secteurs, des territoires, faire du recrutement et se faire connaître. Il faut travailler à l’accueil des nouveaux arrivants et les retenir. Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil