Elle avait plaidé coupable à des accusations de fraude de plus de 5000 $. Les faits sont survenus entre 2012 et 2016.

Nathalie Duguay avait aussi volé 10 000 $ à son ancien employeur, Ortho ML de Chandler, après avoir fabriqué et utilisé de faux documents.

Outre sa peine avec sursis, elle devra se soumettre à un couvre-feu en tout temps, les six premiers mois, et à un couvre-feu durant la nuit, pour les six derniers mois.

Aussi, elle devra rembourser 33 000 $ à l'Office de l'habitation de Grande-Rivière, et 10 000 $ à Ortho ML.

Nathalie Duguay devra enfin respecter une probation de 12 mois.