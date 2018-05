Un texte de Dominique Lévesque

Pierre Gervais est arrivé à Kelowna il y a 33 ans. Des problèmes de dos chronique l'empêchent régulièrement de travailler.

J'ai la 2e et 3e vertèbres collées, alors mon dos, une fois de temps en temps lâche... le dos c'est le pire malaise que tu peux pas avoir dans ta vie. Pierre Gervais, itinérant à Kelowna

Au cours des années, il a couché dans des parcs, des tentes et maintenant il dort régulièrement au refuge du Kelowna Gospel Mission, qu'il considère comme son chez-soi. Mais un chez-soi avec beaucoup de règlements.

Le Kelowna Gospel Mission a 90 lits pour les sans-abri dans son refuge, dont 14 pour les femmes. Photo : Radio-Canada/Dominique Lévesque

Il faut que tu t'inscrives et que tu arrives avant 21 h parce qu'après 21 h, c'est trop tard et tu dors dehors. Comme j'ai vu cet hiver, tu dors dans la neige, parce qu'ils sont arrivés à 21 h 05. Pierre Gervais, itinérant à Kelowna

Un autre refuge, le Cornerstone, est ouvert aux itinérants 24 h sur 24, mais il y a beaucoup moins de règlements et donc beaucoup plus de consommation de drogues et d'alcool et de va-et-vient, selon Pierre Gervais.

Une autre vie

La Ville de Kelowna croit qu'il faut d'abord loger les sans-abri pour pouvoir ensuite leur offrir d'autres services. Photo : Radio-Canada/Dominique Lévesque

Pierre Gervais raconte qu'il a déjà eu beaucoup d'argent, qu'il a beaucoup voyagé et qu'il a même été propriétaire d'un verger. Il dit être homme à tout faire, horticulteur, charpentier et ferblantier.

Lorsque son dos ne le fait pas souffrir, il essaie de travailler et il collectionne les bouteilles vides pour faire un peu d'argent. Mais il dénonce le coût de la vie élevé à Kelowna qui rend la vie difficile aux plus démunis.

Asteur, il faut que tu fasses de l'argent. Le monde sont à peine payé 15 $ de l'heure, j'étais payé 15 $ l'heure il y a 36 ans, et le niveau de la vie a augmenté. Pierre Gervais, itinérant à Kelowna

Des bénévoles préparent trois repas et des collations chaque jour pour les personnes démunies de la ville de Kelowna. Photo : Radio-Canada/Dominique Lévesque

Priorité au logement

Un comité de travail de la Ville de Kelowna a été formé en janvier pour élaborer des solutions pour aider les itinérants avec tous les organismes qui les aident de près ou de loin.

Le projet Journey Home est mené par Dr Alina Turner, qui a travaillé avec de nombreuses villes au Canada, dont Victoria, Edmonton, Calgary et Yellowknife, pour instaurer un plan de lutte contre l'itinérance.

L'objectif est d'en arriver à zéro sans-abri dans les rues avec diverses stratégies de logements subventionnés et d'aider les jeunes à ne pas tomber dans l'itinérance.

L'objectif est de construire 300 logements pour ceux qui en ont besoin et de trouver des fonds pour 500 autres personnes qui ont besoin d'aide. Martin Bell, coprésident, groupe de travail Journey Home de Kelowna

Un programme d'entreposage au Kelowna Gospel Mission permet aux itinérants de ranger leurs affaires personnelles en toute sécurité. Photo : Radio-Canada/Dominique Lévesque

Les recommandations du comité de travail du projet Journey Home de la Ville de Kelowna seront présentées au conseil municipal au mois de juin.

Je vais changer, je suis juste un itinérant temporaire... je vais peut-être avoir un logement demain. Pierre Gervais, itinérant à Kelowna

Au moment de notre rencontre, Pierre Gervais attendait des nouvelles d'une travailleuse sociale pour savoir s'il pourra obtenir un logement subventionné.