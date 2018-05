L'Association du logement sans but lucratif de l'Ontario (ONPHA) et la Fédération de l'habitation coopérative du Canada ont dévoilé leur plan pour remédier au manque de logements abordables dans la province. Un engagement financier de 3,2 milliards de dollars par an pendant 10 ans de la part des trois paliers de gouvernements et du secteur du logement communautaire serait nécessaire.