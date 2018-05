Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Cette course à pied de cinq kilomètres rassemble des agents de la paix et des citoyens qui souhaitent amasser des fonds pour permettre l'accès aux Olympiques spéciaux à des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais aussi pour favoriser leur inclusion sociale.

Huit autres courses similaires se sont tenues au même moment à différents endroits dans la province. L'objectif québécois est fixé à 25 000 $.

Mondialement, la police parraine les Olympiques spéciaux. C'est pour nous une occasion de participer à notre façon. Patrick Lowe, responsable du poste de la MRC de la Manicouagan

Les agents de la paix acceptent de participer à la course chaque année, selon Lysanne Lapointe, organisatrice de l'événement et policière à la Sûreté du Québec. « On a invité, bien entendu, les policiers, les agents de la faune, les gardiens de prison au palais de justice », soutient-elle.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais