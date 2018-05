Green Gables est toujours en chantier, mais plus pour très longtemps. Les pelles mécaniques, camions-bennes, engins de construction et ouvriers s'activent pour terminer les travaux au plus vite.

Les travaux divisés en trois phases se poursuivent. La deuxième partie qui comprend un nouveau centre d'accueil cinq fois plus grand que le précédent, incluant une boutique, une billetterie, une aire d’orientation, de nouvelles expositions et des toilettes, sera bientôt terminée. De plus, 60 nouveaux espaces de stationnement pour les voitures et trois pour les autocars seront ajoutés pour un coût total de 5,9 millions de dollars.

Ces changements amélioreront grandement l'expérience des visiteurs, souligne Chantelle MacDonald, coordinatrice du projet chez Parcs Canada.

La construction du centre d'accueil devrait se terminer d'ici la fin du mois de septembre. Photo : Randy McAndrew/CBC

Et à quelques semaines du pic estival et de l'afflux de touristes, les ouvriers s'efforcent de rattraper le retard accumulé durant l'hiver et le printemps. Parcs Canada assure néanmoins que le stationnement sera terminé d'ici la fin de juin.

Une boutique de souvenirs temporaire a été aménagée le temps des travaux sur le site de Green Gables. Photo : Randy McAndrew/CBC

Parcs Canada,qui se prépare pour l'été et l'afflux de touristes, assure aussi avoir pris des dispositions pour que les travaux ne gênent pas les visiteurs.

Oui, il va y avoir de la poussière et du bruit qui proviendront des travaux. Malgré tout, nous avons un plan pour éviter les désagréments aux visiteurs. Chantelle MacDonald, coordinatrice du projet chez Parcs Canada

Des barrières ont été installées autour du chantier, un kiosque d'information temporaire a été ouvert à l'entrée du site, une remorque abritant les toilettes a été ouverte et une promenade menant à la maison a été aménagée.

La fin des travaux attendue avec impatience

À gauche, Ryan McGuire, chef du projet pour Services publics et approvisionnement Canada, à droite, Irwin Judson, propriétaire Rusty Rover Tours Photo : Randy McAndrew/CBC

Malgré les désagréments, les travaux font le bonheur de tous. Chantelle MacDonald, explique qu'il était temps de faire ces rénovations et surtout d'agrandir le stationnement. L'an dernier, le site a accueilli 231 000 visiteurs, ce qui est une hausse de 24 % par rapport à 2006 .

Le stationnement était très souvent rempli l'an dernier. Des agents devaient guider les touristes pour trouver une place. Certains faisaient même demi-tour parce qu'il n'y avait plus de stationnement. Chantelle MacDonald, coordinatrice du projet pour Parcs Canada

L'achalandage gênait aussi Irwin Judson. Propriétaie de l'entreprise Rusty Rover Tours et chauffeur d'autocar, il souligne que le stationnement était parfois dangereux quand il était plein. « Le stationnement était très occupé. Les journées où il y avait des bateaux de croisière, c'était encore pire. Cela devenait stressant ».

Irwin Judson se réjouit de pouvoir utiliser le nouveau stationnement et l'aire d'autocars dès cet été.

Cela va être un peu compliqué à court terme, mais cela en vaut la peine. Ma qualité de travail va grandement s'améliorer à long terme. Irwin Judson, propriétaire Rusty Rover Tours

Dessin du futur centre d'accueil de Green Gables. Photo : Parcs Canada

Si la rénovation du stationnement doit être terminée d'ici la fin juin, le centre d'accueil devrait quant à lui être complété d'ici la fin de septembre. Il ouvrira ses portes au printemps 2019.