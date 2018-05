Le nouveau vaccin a été conçu spécialement pour les personnes âgées souffrant de problèmes de santé chroniques ou complexes.

Le gouvernement fera l’achat de 7000 doses de ce vaccin. Il sera dès l’automne prochain offert aux personnes âgées dans des centres de soins de longue durée, ou qui se trouvent dans un établissement de soins résidentiels à long terme.

La province espère que cette mesure, en plus de protéger des personnes à risque, contribuera à réduire l’engorgement dans les hôpitaux l’hiver prochain. Se fiant sur des études, la Nouvelle-Écosse espère pouvoir prévenir une centaine d’hospitalisations.

Plus efficace chez les personnes à la santé fragile.

« Dans la population générale, le vaccin standard procure une protection adéquate contre la grippe », explique Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. « Mais les preuves démontrent que pour les personnes âgées avec de multiples conditions chroniques, le vaccin à forte dose offre une meilleure protection, et moins de complications liées à la grippe. »

Les adultes hébergés dans des centres de soins de longue durée sont parmi ceux qui sont le plus souvent hospitalisés pour l’influenza, indique le ministre provincial de la Santé, Randy Delorey.

Les adultes de 65 ans et plus représentent 15 % de la population canadienne, mais représentent 67 % des patients affectés par des complications liées à la grippe, et 88 % des décès liés à l’influenza, rappelle la province.