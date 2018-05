1. Les monarques encore bien présents partout dans le monde

Carte représentant les monarchies Photo : Carto DB

Dans 44 pays du monde, soit 23 % des États reconnus par l'ONU, le chef d'État est un roi ou une reine. Pourquoi, plus de deux siècles après les révolutions américaine et française, cette forme de gouvernement perdure-t-elle?

Par Ximena Sampson

2. Au Rwanda, un système de santé qui fait l’envie des pays voisins

Le sang livré par drone est une aide précieuse pour les hôpitaux rwandais. Photo : Radio-Canada/Janic Tremblay

Il y a 10 fois plus d’hôpitaux qu’il y a 20 ans, l’épidémie de VIH est endiguée et la couverture vaccinale est quasi totale. Le gouvernement rwandais fait beaucoup d’efforts pour offrir à sa population des soins de santé accessibles et de bonne qualité. Il a mis en place des mesures hors du commun pour y arriver.

Par Janic Tremblay

3. La Nouvelle-Orléans, ville de culture, de fractures raciales et de résilience

Un quartier pauvre de La Nouvelle-Orléans Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Vieille de 300 ans, elle est unique de par sa culture, sa musique et sa gastronomie. Mais il y a aussi la violence, la grande pauvreté et les ouragans. Témoignages de Néo-Orléanais. Six Néo-Orléanais décortiquent leur ville pour vous la faire sentir.

4. Triparentalité : quels impacts pour l'enfant, les parents et la société?

Les enfants conçus dans un contexte où les trois parents s'entendent avant la conception se développent très bien, soutiennent des experts. Photo : getty images/istockphoto/monkeybusinessimages

Alors qu'un groupe de juristes réclame l'adoption d'une loi sur la triparentalité au Québec, voire de la multiparentalité, quels pourraient être les conséquences et les impacts d'un tel changement législatif?

Par Romain Schué

5. Bientôt un remède contre la « gueule de bois »?

La gueule de bois est une combinaison des effets de l'alcool, de la déshydratation et de l’inflammation Photo : iStock

Les maux de têtes, nausées et autres effets de la « gueule de bois » pourraient-ils enfin devenir choses du passé? C'est ce que suggèrent des chercheurs qui ont développé une injection pouvant accélérer l'élimination de l'alcool, un outil qui pourrait grandement aider les premiers répondants dans des cas d'intoxication sévère.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

6. Un champignon meurtrier retracé jusqu’en Corée

Le champignon chytridiomycosis a décimé 120 espèces de grenouilles depuis 1970 et éliminé le tiers des espèces restantes. Ici : une rainette du Pacifique Photo : iStock/naturediver

La source d'un champignon responsable d'une véritable hécatombe chez les amphibiens de partout dans le monde a été identifiée par des chercheurs. Il s'agit d'une première étape essentielle à l'élaboration d'une solution pour éviter que le déclin de ces espèces ne se poursuive.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

7. 24 heures à Gaza

Un Gazaoui blessé attend à l'hôpital de Shifa. Photo : Radio-Canada/Manon Globensky

Les Gazaouis pansent leurs plaies après une semaine de manifestations violentes. Lundi, les protestations contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem ont été réprimées dans le sang par l'armée israélienne. Notre envoyée spéciale, Manon Globensky, raconte le dur lendemain de cette journée, qui a été la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis 2014.

Par Manon Globensky

8. Le travail au temps du cannabis légal

Marie-Josée Tessier donnant une formation pour les employeurs sur la légalisation du cannabis Photo : Radio-Canada/Akli Ait Abdallah

Le monde du travail se prépare à l'arrivée prochaine du cannabis légal et se questionne sur ce qu'il faudra mettre en place pour en minimiser les impacts éventuels.

Par Akli Ait Abdallah

9. On vous raconte la semaine en images

L'armée israélienne a violemment réprimé une manifestation organisée dans la bande de Gaza pour dénoncer le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Photo : Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

De l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem aux affrontements qu'elle a suscités dans la bande de Gaza, la semaine qui se termine a été fortement marquée par le conflit israélo-palestinien. Notre survol en photos de l'actualité internationale.

Par Alain Labelle

10. Qui accédera au trône?

La reine Élisabeth II Photo : Getty Images/Sean Gallup

Charles, Harry ou William? Qui accédera au trône après le règne de la reine Élisabeth II et quelles règles encadrent cette succession? Voici un portrait de la famille royale britannique et, surtout, de ses principaux prétendants au trône.

11. Ouvert ou fermé lundi?

Des bouteilles d'alcool qui sont scannées dans une succursale de la SAQ. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Ce sera la Journée nationale des patriotes au Québec, et la fête de la Reine ailleurs au Canada. La plupart d'entre vous profiteront d'un long congé. Pour vous aider à vous organiser, voici une liste de ce qui est ouvert ou fermé au Québec le lundi 21 mai.

Bonne lecture... et à la fin de semaine prochaine!