Un texte de Jean-Loup Doudard

Le redécoupage électoral a fait passer de deux à quatre circonscriptions cette région tout au nord de l’Ontario.

Alors que les habitants de Star Lake votaient autrefois à Timmins, à 40 km de chez eux, leur bureau de vote se trouve maintenant dans la nouvelle circonscription de Mushkegowuk-Baie James, qui englobe également les Premières Nations de la baie James et quelques villes du corridor de la route 11.

Les habitants de Star Lake et des environs devront désormais conduire pendant deux heures pour se rendre au bureau de vote le plus proche, à Fauquier. Cela fait un voyage de 4 h pour aller voter et rentrer à la maison.

C’est très important d’aller voter et de ne pas pouvoir le faire, c’est très frustrant et très contrariant. Linda Forsyth, résidente de Star Lake

Star Lake compte environ 40 habitants, mais ce nombre passe à une centaine pendant l’été, selon plusieurs résidents. Ceux-ci disent n’avoir reçu aucune lettre leur indiquant l’emplacement de leur nouveau bureau de vote.

Ce n’est qu’en vérifiant l'emplacement de son bureau de vote que Richard Bilodeau a remarqué l’incongruité. Cet imprévu a découragé plusieurs électeurs, selon lui.

J’ai fait un petit sondage et plusieurs ont dit qu’ils ne voteraient pas. Richard Bilodeau, résident de Star Lake

Le candidat néo-démocrate de Timmins, Gilles Bisson, et le candidat libertarien, Joseph Bauer, ont rencontré une quinzaine de résidents de Star Lake jeudi matin pour leur expliquer la situation.

Gilles Bisson dit avoir tenté de convaincre Élections Ontario d’installer un bureau de vote au centre communautaire de Star Lake.

[Greg Essensa, le directeur général des élections] n’a pas garanti que ça va arriver, mais il a dit qu’il va voir si c’est possible. J’espère avoir des nouvelles au cours des prochains jours. Gilles Bisson, candidat néo-démocrate à Timmins

Les électeurs de Star Lake pourront également voter en commandant un bulletin spécial à Élections Ontario par la poste, puis en l’envoyant au bureau de vote de Fauquier d’ici le 7 juin.

Mais cette option ne satisfait pas Richard Bilodeau, qui indique que le service postal ne passe pas assez souvent. Les électeurs de Star Lake n’auront pas le temps de recevoir, puis d’envoyer le bulletin spécial, dit-il.

Pierre Bélanger, un autre résident de Star Lake, dit avoir voté à toutes les élections depuis l’âge de 18 ans. Il déplore le fait que ce sera plus difficile cette fois en raison du redécoupage électoral.

On ne parle pas d’un vote accessible. Je pense que l’esprit de la loi n’est pas respecté. Pierre Bélanger, résident de Star Lake

Les électeurs ontariens sont appelés aux urnes le 7 juin prochain.