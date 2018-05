Les allégations portaient sur un incident survenu lors d’une fête organisée en janvier 2016, alors que le principal intéressé, Matthew Meyer, faisait partie de l’équipe de volleyball des Rattlers du Medicine Hat College, en Alberta.

Peu de temps après avoir été accusé et libéré sous caution, Matthew Meyer a quitté l’Alberta pour jouer et étudier à l’Université de la Saskatchewan. Une fois la saison terminée, il a plaidé coupable aux deux accusations dont il faisait l’objet.

Il a été condamné à deux ans de prison et à trois ans de probation, selon le Medicine Hat Daily News.

L’entraîneur de l’équipe informé des allégations

Dans une entrevue accordée au quotidien Prince Albert Daily Herald, l’entraîneur de l’équipe de volleyball des Huskies de l’Université de la Saskatchewan, Brian Gavlas, a reconnu qu’il était au courant des accusations portées contre Matthew Meyer et qu’il savait que ce dernier était en liberté conditionnelle lorsqu’il l’a recruté au sein de son équipe.

« Les gens qui ont des postes comme le mien doivent faire tout leur possible pour donner aux jeunes adultes et aux adolescents l’occasion de grandir, de se développer et d’améliorer leur caractère, leurs choix et leur style de vie », a déclaré l’entraîneur au journal.

À la suite de l’aveu de Brian Gavlas, le chef des services d’athlétisme des Huskies, Shawn Burt, a affirmé que « l’Université de la Saskatchewan menait une enquête interne sur la question. »

Il a ajouté avoir pris connaissance de toute cette histoire seulement mercredi. « Dès que cela a été porté à notre attention [mercredi], les services d’athlétisme des Huskies ont retiré l’individu de l’alignement de l’équipe et les circonstances entourant le joueur sont examinées selon le code de conduite des athlètes des Huskies », a précisé Shawn Burt par voie de communiqué.

Une sociologue à l’Occidental College à Los Angeles, en Californie, croit qu’il ne revenait pas à l’entraîneur de décider si Matthew Meyer devait être recruté ou non au sein de l’équipe de volleyball.

Lisa Wade affirme qu’une telle décision place l’entraîneur en conflit d’intérêts surtout si le joueur en question s’avère être un atout précieux pour l’équipe. « Plus une personne a un statut important, plus il est difficile pour les gens de voir son comportement inapproprié », dit-elle.

Avec les informations de Bridget Yard, CBC News