ICI RDI diffusera la cérémonie entre 6 h et 9 h. L’émission spéciale sera animée par Céline Galipeau. Marc Laurendeau et Geneviève Borne entoureront la présentatrice, tandis que les journalistes Jean-François Bélanger et Sylvain Desjardins seront au Royaume-Uni.

Les meilleurs moments de l’événement seront rediffusés samedi sur ICI Radio-Canada Télé de 15 h à 17 h, puis sur ICI RDI de 19 h à 21 h.

La cérémonie pourra également être suivie en direct sur Radio-Canada.ca, ou sur la page Facebook de Radio-Canada Information dès 6 h.

Ce grand fan de la royauté britannique garde sa place quatre jours avant l'événement, à Windsor. Photo : Getty Images/Leon Neal

TV5 prendra l’antenne dès 3 h 55. L’émission spéciale sera animée par le Franco-Luxembourgeois Stéphane Bern et sera retransmise sur la page Facebook de la chaîne.

Le mariage sera aussi diffusé sur LCN, à l’émission Le Québec matin week-end, animée par Cindy Royer.

Du côté anglophone, CBC TV et CBC News Network prévoient aussi une couverture spéciale du mariage dès 4 h. L’émission sera animée par Adrienne Arsenault, entourée de la spécialiste de la royauté Katie Nicholl et de l’ancien présentateur Peter Mansbridge.

Global News commencera à aborder le sujet à 4 h 30 dans une émission intitulée Harry & Meghan: Their Love Story, où les animateurs évoqueront en détail la romance, avant de laisser la place au mariage, une heure plus tard.

En attendant samedi

Pour ceux et celles qui ont envie d’en savoir plus sur les futurs époux avant samedi, ICI RDI propose deux grands reportages sur le sujet. Harry et Meghan, un amour sans frontières sera ainsi diffusé jeudi soir à 20 h (rediffusion samedi à 21 h 30).

Pour sa part, l’émission Une romance royale est programmée vendredi soir à 20 h.