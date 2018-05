Au mois d’août 2017, l'Institut des Grands Lacs sur la recherche environnementale a fait appel aux résidents du comté de Windsor-Essex pour prélever le plus d’échantillons d’eau possible. Cette collecte a été faite pour mesurer le niveau de pollution de l’eau des plages de la région.

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel et l’échantillonnage a pu être fait à plusieurs endroits comme la Pointe Pelée, la plage Holiday, la rivière Détroit et la plage Sandpoint.

Le docteur Daniel Heath est la tête du projet d'échantillonnage à grande échelle. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Daniel Heath est professeur à l’Université de Windsor et à la tête du projet d'échantillonnage. Selon lui, malgré la fermeture fréquente des plages l’an dernier, il n’y avait pas énormément de bactéries nuisibles dans l’eau.

Je pense que les services de santé font des excès de prudence, donc les plages peuvent être fermées quand elles n’ont pas besoin de l’être… Dans l’ensemble, nous n’avons pas trouvé de pathogènes inquiétants. Daniel Heath, professeur à l’Université de Windsor

Dans certaines régions, des bactéries provenant d’excréments de bernaches ont été trouvées en plus grand nombre, mais elles ne sont pas aussi dangereuses que celles qui proviennent de matières fécales humaines.

Le chercheur averti que les résultats ne représentent que les conditions d’une seule journée. Il espère refaire les mêmes analyses cet été s’il réussit à obtenir le financement nécessaire.