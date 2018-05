Des dizaines de militants doivent être sur place et feront notamment une haie de « déshonneur » pour sensibiliser les détenteurs de billets à la « violence des épreuves de rodéo et à l'exploitation animale ».

Dans le cadre des compétitions de rodéo, les participants doivent se maintenir sur un taureau pendant huit secondes.

« Ça cause du stress psychologique, physique et il y a des risques de blessures et de mort. Les huit secondes dont les gens de rodéo parlent, c'est assez pour blesser ou tuer », explique Geneviève Goizioux, militante pour la cause des animaux.

Ce qu'on veut, c'est zéro seconde de cruauté. Geneviève Goizioux, militante pour la cause des animaux.

La manifestation doit se dérouler dans le silence, ajoute Mme Goizioux et les militants ne cherchent pas la confrontation.

« On n'est pas là pour annuler l'événement, mais pour que le public comprenne notre message. »

Pas de la torture, dit un monteur québécois

Le Québécois Zachary Bourgeois sera l'un des compétiteurs de l'événement de samedi à Québec. Il rejette les accusations de cruauté envers les animaux dirigées contre sa discipline.

« On est rendus avec des protocoles et des vétérinaires sur place, parce que c'est un sport extrême autant pour nous que pour les animaux », convient le monteur de taureaux de 18 ans.

Selon lui, les blessures aux animaux sont rares.

« Dans les 10 dernières années, ce n'est pratiquement jamais arrivé. Le nombre de cowboys blessés comparativement aux nombres d'animaux blessés, ce n'est même pas comparable. »

Zachary Bourgeois Photo : Courtoisie

Tous les taureaux, tous les chevaux de rodéos vont faire de 8 à 10 performances dans une année. À coup de 8 secondes, ça ne fait pas beaucoup dans une année. Zachary Bourgeois, monteur de taureaux

Les animaux ne sont pas forcés de participer à la discipline, insiste l'athlète. Quand la porte de l'enclos s'ouvre, il y a toujours une possibilité que le spectacle attendu ne se produise pas.

« Un animal, ça reste toujours qu'il va faire que ce lui veut », conclut M. Bourgeois.