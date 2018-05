Les enquêteurs ont lancé un mandat d'arrêt pancanadien pour Jaspaul Uppal, qui est âgé de 21 ans et n'a pas d'adresse fixe.

Selon la police, vers 22 h 45, le 13 mars, trois hommes ont approché la victime de 29 ans et l'ont rouée de coups de poing et de pied à la station d’autobus du centre commercial Square One.

L'homme a dû être soigné à l'hôpital pour des blessures graves.

Les deux autres accusés sont Parmvir Chahil et Ronjot Singh Dhami.

Parmvir Singh Chahil, 21 ans, a été arrêté et accusé de voies de fait graves le 23 mars.

Ronjot Singh Dhami s'est rendu trois jours plus tard aux autorités, après que la police eut lancé un mandat d'arrêt. Il a aussi été accusé de voies de fait graves.

Les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait des informations sur cette affaire de les contacter à la division 12 de la police régionale de Peel.