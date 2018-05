M. Desjardins a fait cette déclaration surprise flanqué de Steve Potvin, le directeur du secteur urbanisme, design urbain et architecture de paysage chez Stantec et spécialiste du patrimoine. M. Potvin est l'un des experts « en urbanisme et en acceptabilité sociale » que Brigil a recrutés pour faire accepter son projet de complexe résidentiel et commercial de deux tours importantes devant le Musée canadien de l'histoire.

Début du graphique (passez à la fin) Brigil prêt à intégrer son projet dans le périmètre de la citation patrimoniale #iciottgat pic.twitter.com/2Zgi3YQjup — Nathalie Tremblay (@OttNathalie) 17 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

M. Potvin soutient « qu'il existe de nombreux exemples d’intégration réussie d’édifices modernes et emblématiques dans des ensembles architecturaux possédant une valeur patrimoniale reconnue, dans le Vieux-Montréal, à Toronto et, juste à côté d’ici, à Ottawa. »

Cette prise de position constitue un assouplissement de la position de Brigil qui s'est toujours opposé à la citation patrimoniale du quartier et qui a toujours soutenu que seulement quelques bâtiments dans ce secteur méritaient d'être préservés.

