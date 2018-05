YouTube Music entrera en service le 22 mai prochain. Le service offrira de la musique en ligne téléchargeable, mais aussi des listes personnalisées de musique qui seront créées selon l’historique de consommation de l’abonné.

Ce nouveau service sera offert gratuitement, mais avec des publicités. L’abonnement coûtera 9,99 $ par mois pour les personnes allergiques à la publicité.

La compagnie de vidéo en ligne appartenant à Google a aussi annoncé qu’elle augmentera de 2 $ le tarif de l’abonnement à ses services qui inclura YouTube Music. Les nouveaux membres débourseront donc 11,99 $.

« YouTube Premium est sans publicité et offre un accès à tous les contenus de YouTube incluant les séries [originales produites par YouTube] Cobra Kai, Step Up : High Water et Youth & Consequences », a expliqué la compagnie sur son blogue.

Le tarif ne changera pas pour les personnes déjà abonnées à YouTube Red qui deviendra YouTube Premium.

YouTube Music sera lancé aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et en Corée du Sud. Il sera offert dans d’autres pays d’ici quelques semaines, dont le Canada et plusieurs pays européens.