Elle compte agrandir sa division de portes en acier et moderniser son équipement.

D'ici quatre ans, ce projet pourrait mener à la création de 80 nouveaux emplois.

Apex Industries est une PME spécialisée en fabrication et distribution qui dessert les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, du pétrole et du gaz, des mines et de la construction navale, notamment.

Ses clients comprennent le géant de l’aérospatiale Lockheed Martin et des entreprises de l’industrie pétrolière texane.

Elle recevra une contribution remboursable de 1,5 million de dollars de l’APECA (L’Agence de promotion économique du Canada atlantique) et 1,1 million sur quatre ans du gouvernement du N.-B. Cette somme comprend une subvention de 500 000 $ ou 10 % des dépenses en capital que fera l’entreprise, et 600 000 $ en subventions salariales.

Les gouvernements espèrent que le projet permettra d’ajouter 16,2 millions de dollars au produit intérieur brut de la province.

L’entreprise avait déjà reçu 2,2 millions de dollars des gouvernements il y a cinq ans pour améliorer ses équipements et embaucher du personnel.

Plus de 200 personnes travaillent chez Apex.