Répulsifs, vêtements légers et ail… Comment repousser les moustiques qui nous empêchent de profiter sereinement du beau temps? Tadek Sampson est directeur de Buzz Boss, une entreprise de Calgary spécialisée dans le contrôle des moustiques dans les jardins. Il utilise un mélange d'ail, d'huile végétale, de limon et d'eau, qu’il vaporise dans des endroits frais, sombres et ombragés.

« Les moustiques doivent rester à l'écart du soleil et du vent, car ils ont des corps mous et meurent s’ils sont trop déshydratés », explique Tadek Sampson. « Leur endroit de prédilection, c'est sous les feuilles. »

Ces insectes utilisent le sang humain pour produire une protéine leur permettant de pondre leurs oeufs. Une solution à base d'ail bloque l'odorat du moustique qui aura plus de mal à suivre l'odeur du sang.

« Leur sens de l'odorat est environ 10 000 fois plus grand que le nôtre », détaille le directeur de Buzz Boss. Mais si vous êtes en pleine nature, les répulsifs comme le vaporisateur à l'ail sont assez efficaces.

L’expert recommande les répulsifs contenant au moins 20 % de DEET, un produit chimique à ne pas utiliser sur les bébés de moins d’un an.

Pour des solutions plus naturelles, à base de citronnelle ou d'eucalyptus, Tadek Sampson recommande une application au moins toutes les heures pour être efficaces, alors que les aérosols contenant du DEET peuvent durer de quatre à six heures.

Autres conseils : Portez des vêtements amples, de couleur pâle (les moustiques sont attirés par les couleurs foncées et la chaleur corporelle) et des tissus imprégnés de perméthrine, un produit synthétique qui lutte efficacement contre les insectes

Tondez régulièrement votre pelouse : les moustiques aiment se protéger du soleil

Nettoyez chaque semaine les eaux stagnantes de votre jardin comme les bains d'oiseaux, les pataugeoires ou les gouttières, des endroits recherchés par les moustiques pour y pondre leurs oeufs

L’arrivée des moustiques dépend de la pluie

À Edmonton, on compte plus de 30 espèces de moustiques. Leur prolifération dépend fortement de la quantité de pluie tombée et des hautes températures. « Lorsqu’il pleut beaucoup en cette saison, il faut généralement s’attendre à beaucoup de moustiques », explique Mike Jenkins, technicien en sciences biologiques pour la Ville.

Ces insectes peuvent accélérer leur métabolisme lorsque les températures grimpent.

Les moustiques peuvent accélérer leur métabolisme lorsque les températures augmentent, selon Mike Jenkins, technicien en sciences biologiques pour Edmonton. Photo : CBC

« Avec les températures plus fraîches, les larves mettent un mois pour suivre leur cycle de développement. Mais s'il fait chaud, il leur faut moins de quatre jours », explique Mike Jenkins.

La météo clémente des prochains jours devrait réduire l’animosité de ces insectes piqueurs.