Un texte de Jean-François Deschênes, d’après une entrevue réalisée à Bon pied, bonne heure

La majorité d’entre eux sont des étudiants français.

Le directeur du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Yves Galipeau, assure que de l’aide leur sera offerte. « On va entrer en contact avec le consulat français. On va faire les démarches qu’il faut pour que ces étudiants puissent retrouver leurs papiers d’identité, leurs passeports. »

Hier, les 280 résidents ont pu trouver un logis pour la nuit. Certains ont dormi aux résidences de la polyvalente, chez des amis ou même chez des membres du personnel.

Le directeur est satisfait de l'efficacité du plan de mesures d’urgences de son établissement. Il affirme qu'il a permis de prendre en charge rapidement les sinistrés.

Il salue aussi la mobilisation de la population de Gaspé. « On a eu le soutien de la Croix-Rouge. On a eu du soutien des comptoirs vestimentaires. Il faut voir, les étudiants sortaient à toute vitesse dans la tenue où ils étaient au moment de leur nuit. Donc on avait besoin de vêtements. Des repas ont été pris en charge. On a eu du soutien du Canadien Tire de Gaspé qui a mis à la disposition des étudiants des sacs de couchage. »

Vraiment tout le monde a mis l’épaule à la roue. Le personnel a donné une contribution remarquable, de son temps, beaucoup de dévouement. Ça s’est bien passé dans les circonstances. Yves Galipeau, directeur du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Les étudiants attendent les indications pour connaître la suite des choses pour eux. Photo : Radio-Canada/Bruno Lelièvre

La direction évalue l’ampleur des dommages

La plupart des 280 résidents pourront retourner dans leur chambre dès aujourd’hui, croit le directeur.

Les résidences sont installées en modules indépendants reliés par des corridors. Seulement un d’entre eux a été détruit par les flammes, les autres ont été épargnés. Il faudra donc déterminer les dommages causés par le feu et l'eau, aux effets personnels des étudiants des autres secteurs.

Les responsables réalisent des tests de la qualité de l’air aujourd’hui et tenteront de rebrancher l’électricité.

Et histoire de donner un peu de répit aux sinistrés, les cours n'auront pas lieu aujourd'hui et demain. Cependant, les examens prévus mercredi seront repris samedi.

Les étudiants qui ont perdu leurs travaux de fin d’année devront rencontrer leurs enseignants pour trouver une solution à ce problème.

La situation est sous contrôle au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Photo : Radio-Canada/Bruno Lelièvre

Thèse criminelle écartée

Rappelons que l'enquête de la police a permis d'éliminer tout élément criminel. C'est au tour de la compagnie d'assurance du Cégep de tenter de trouver la cause de cet incendie.