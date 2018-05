Dans une dépêche publiée par l'agence officielle KCNA, porte-voix du régime de Kim Jong-un, le négociateur en chef de la Corée du Nord, Ri Son-gwon, tombe à bras raccourcis sur le gouvernement sud-coréen et menace d'interrompre toute discussion tant et aussi longtemps que les problèmes qui ont entraîné leur suspension ne seront pas résolus.

M. Ri y soutient que le gouvernement sud-coréen est « ignorant et incompétent », et condamne une fois de plus l’exercice militaire conjoint américano-sud-coréen Max Thunder, qui s’est mis en branle il y a quelques jours, et qui a été évoqué plus tôt cette semaine pour suspendre des discussions intercoréennes prévues mercredi.

« À moins que la situation sérieuse qui a mené à la suspension des discussions de haut niveau entre le nord et le sud ne soit réglée, il ne sera jamais facile de s'asseoir face à face avec le régime actuel de la Corée du sud », peut-on lire dans la déclaration.

La dépêche en langue anglaise de KCNA utilise délibérément des minuscules pour les mots « nord » et « sud » pour démontrer qu'elle ne reconnaît qu'une seule Corée unifiée.

M. Ri déplore en outre que le gouvernement laisse des « déchets humains » s'adresser aux parlementaires, sans donner plus de précision.

Il pourrait s'agir d'une référence à l'ex-diplomate nord-coréen Thae Yong-ho, longtemps en poste à Londres, qui a fait défection en Corée du Sud en 2016. Il a donné une conférence de presse dans l'enceinte du parlement lundi, à l'occasion du lancement de ses mémoires, intitulées Mot de passe pour le troisième étage.

M. Thae y décrit Kim Jong-un comme un homme « impatient, impulsif et violent ».

Trump pèse ses mots

Après des mois de rapprochement et de détente diplomatique, Pyongyang a opéré mercredi un spectaculaire retour à sa rhétorique traditionnelle, en annulant la rencontre avec des représentants sud-coréens et en évoquant la possibilité de remettre en cause le sommet historique qui doit réunir M. Kim et le président américain Donald Trump, le 12 juin, à Singapour.

« Si les États-Unis tentent de nous mettre au pied du mur pour nous forcer à un renoncement nucléaire unilatéral, nous ne serions plus intéressés par un tel dialogue », avait alors lancé le ministre adjoint des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Kim Kye-gwan.

Ce revirement de situation a été accueilli avec beaucoup de circonspection à Washington. Le président Trump n'a pas voulu commenter ces déclarations ni confirmer si la rencontre du 12 juin est toujours sur les rails. « Il faudra voir. Il n'y a pas de décision », a-t-il déclaré à ce sujet. « Nous verrons ce qui va arriver. »

Un réchauffement diplomatique entre Pyongyang, d'une part, et Séoul et Washington, d'autre part, se déroulait à un rythme accéléré depuis le début de 2018, après que le président Kim eut tendu la main à son homologue sud-coréen Moon Jae-in à l'approche des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le président Kim et son homologue sud-coréen Moon Jae-in se sont finalement rencontrés dans la zone démilitarisée qui sépare les deux pays, établie le long du 38e parallèle, au terme de la guerre de Corée (1950-1953), qui a fait des centaines de milliers de morts.

Les deux hommes avaient convenu de lancer « une nouvelle ère de réconciliation, de paix et de prospérité nationale » et de parvenir, notamment à une « dénucléarisation totale » de la péninsule coréenne.

Plus de détails à venir.