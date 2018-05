Cela se traduit par une hausse du financement global d’environ 11,3 % par rapport à 2016-2017.

Un montant de 6,3 millions de dollars supplémentaires ira aux établissements de plus petite taille, confrontés à des dépenses d'enseignement plus élevées par étudiant, compte tenu de leur éloignement des grands centres.

Le gouvernement libéral prévoit l’abolition d’au moins la moitié de la trentaine « d’allocations spécifiques », des enveloppes que reçoivent les universités pour la poursuite de missions particulières. Il se dit prêt à diviser un montant de 20 millions de dollars entre les universités, ce qui représente l'équivalent de 0,7 % de leur financement, pour les aider à se spécialiser dans certains domaines qui respectent les orientations gouvernementales.

Des plans de cinq ans

Selon le plan du gouvernement, le financement des établissements d’enseignement supérieur sera désormais quinquennal en vertu de « mandats stratégiques » élaborés conjointement par la direction des établissements et le gouvernement. Il ne s’agit pas de contrats de performance, a précisé la ministre David.

Plus d’étudiants étrangers, dont les frais de scolarité seront déplafonnés

Québec investira 22,8 millions de dollars dans l'aide directe aux établissements francophones pour accueillir environ 2500 nouveaux étudiants internationaux.

Il entend permettre aux universités de demander des droits de scolarité plus élevés aux étudiants non francophones qui viennent de l'étranger, à l’exception des étudiants de certains pays, notamment la France et la Belgique, dont les droits de scolarité demeureront protégés.

Des balises pour les recteurs et les hauts dirigeants des universités

Il sera interdit aux recteurs de toucher des avantages périphériques, comme l'adhésion à des clubs privés ou le remboursement des frais de déplacement de leur conjoint ou conjointe. Ils ne pourront plus se faire rembourser des services domestiques, des assurances privées ou des conseils financiers.

Il en va de même pour les primes de rendement (et toute autre prime) ainsi que l'encadrement des avantages de fonction, tels que l'allocation automobile, les frais de déplacement et le paiement de la cotisation professionnelle.

La ministre souligne que les recteurs devront faire preuve de plus de transparence, produire et transmettre au gouvernement un rapport d'audit et diffuser l'information.

S’ils ne se conforment pas à cette règle budgétaire adoptée par le Conseil des ministres, les recteurs seront privés de 25 % de la masse salariale des hauts dirigeants de leur université.