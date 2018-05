Elle a dit espérer qu'on lui accordera maintenant l'espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé.

Le communiqué publié par le palais de Kensington met fin à plusieurs jours de rumeurs concernant la présence de Thomas Markle au mariage de sa fille.

M. Markle devait à l'origine escorter Meghan jusqu'à l'autel.

Des journalistes devant la résidence de Thomas Markle au Mexique à San Antonio des Mar en Basse Californie Photo : AFP/GUILLERMO ARIAS

Le site TMZ a ensuite rapporté que M. Markle avait décidé de ne pas participer à la cérémonie en raison de la controverse générée par des photos vendues à des paparazzi. Le site a plus tard indiqué que M. Markle devait subir une intervention chirurgicale.

La demi-soeur de Meghan Markle a affirmé plus tôt cette semaine que leur père, un septuagénaire à la retraite, subit une pression incroyable à cause des journalistes et des paparazzis qui bourdonnent autour de sa résidence, au Mexique.

Samantha Markle a déclaré à l'émission Good Morning Britain que Thomas Markle a récemment paniqué alors qu'il conduisait sur l'autoroute et qu'il était suivi par plusieurs voitures, une situation qu'elle a qualifiée de dangereuse.

Elle affirme que des journalistes l'ont aussi harcelé chez lui et qu'il a récemment fait une crise cardiaque.