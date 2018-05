Le cours du baril est monté en matinée jusqu'à 80,18 $ US, en hausse de 90 ¢ US par rapport à la clôture de mercredi, avant de retomber un peu en dessous des 80 $ US.

Pour sa part, le baril de Light Sweet Crude (WTI) pour échéance en juin s'échangeait vers 10 h 15 (UTC) à 72,07 $ US en hausse de 58 ¢ US par rapport à la clôture de la veille.

La hausse a été alimentée par l'annonce mercredi d'un recul des stocks de brut aux États-Unis de 1,4 million de barils et d'une très forte baisse des réserves d'essence. Les cours sont par ailleurs soutenus par les inquiétudes quant à la production iranienne et vénézuélienne, et depuis que les États-Unis ont décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien.

La pétrolière Total a indiqué qu'elle ne mènerait pas à terme un grand projet gazier en Iran entamé en juillet 2017 à moins d'obtenir une dérogation de la part des autorités américaines.

« C'est un revers pour l'Union européenne qui souhaite maintenir l'accord » avec les autres signataires, a commenté Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

La société chinoise CNPC pourrait néanmoins remplacer le géant français, a indiqué le ministre iranien du Pétrole.