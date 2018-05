Ce comité était une des recommandations issues du Forum sur les soins de santé tenu l'an dernier à Amqui.

Cette demande faisait partie des nombreux points à l’ordre du jour de la rencontre entre le ministre, des élus et le porte-parole du comité Vigie-Santé qui s’inquiètent de l’effritement des soins de santé dans la région.

Le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé participait à cette rencontre. Selon lui, Gaétan Barrette ne veut pas d'une instance supplémentaire, uniquement dédiée à la Matapédia. « Le ministre a clairement indiqué qu’il n’allait pas aller en ce sens. Il y a déjà des comités et il invite à s’y intéresser.

Alors, il n’y aura pas d’instance formelle additionnelle qui va s’ajouter. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Cependant, Pascal Bérubé a salué la franchise du ministre Barrette.

Selon lui, le ministre était bien préparé et connaissait les enjeux de la Matapédia.

Durant la rencontre, les gens ont discuté, par exemple, de la difficulté d’attirer des médecins spécialistes dans la région.

Le député rappelle qu’il y a beaucoup plus de spécialistes dans la partie ouest du Bas-Saint-Laurent que dans la partie est. Le député aimerait que le ministre prenne des décisions pour régler ce déséquilibre. « À partir du moment où le ministre décrète qu’il y a des spécialités propres dans tout le Bas-Saint-Laurent, à Amqui, et bien le reste va suivre. On lui demande d’être audacieux. »

Une rencontre rassurante?

Au bureau du ministre, on qualifie la rencontre de positive et constructive tout en ajoutant que le ministre a rassuré la délégation matapédienne.

Cette semaine, Québec annonçait une entente avec la Fédération des médecins spécialistes qui devraient aider à régler des problèmes de ruptures de services des salles d'opération des régions. L'hôpital d'Amqui fait partie des priorités.

