La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver la sexagénaire. Ses proches auraient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Johanne Plourde mesure 1,63 mètre et pèse 73 kg. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau de cuir noir, un chandail de coton ouaté rose et des jeans foncés.

La Sûreté du Québec demande à toute personne détenant des informations d'entrer en contact avec elle.