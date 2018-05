M. Sandhu a travaillé durant neuf ans à la société 407 ETR, qui possède et exploite l'autoroute à péage 407.

Mercredi après-midi, la société a annoncé avoir informé 60 000 clients que leurs noms, leurs adresses postales et, dans certains cas, leurs numéros de téléphone avaient été volés au bureau de la société au cours de la dernière année.

« L'incident fait l'objet d'une enquête en tant que vol de données », a fait savoir l'entreprise dans un communiqué.

Un représentant de l'entreprise n'a pas précisé qui faisait l'objet de cette enquête, mais a confirmé que M. Sandhu travaillait pour la société il y a encore environ deux mois.

Sur son compte Twitter, M. Sandhu explique avoir eu vent d'allégations concernant sa vie professionnelle et sa mise en candidature pour le Parti progressiste-conservateur pour la circonscription de Brampton-Est.

« Ces allégations sont totalement infondées et je les nie absolument », écrit-il.

Il ajoute qu'il se défendra vigoureusement, mais précise : « je crois qu'il est impossible pour moi de continuer comme candidat conservateur à Brampton-Est en faisant cela [se défendre] ».

Enquête demandée par le NPD

Le NPD a demandé à Élections Ontario de déterminer si des candidats conservateurs ont eu accès aux données et quelle utilisation a été faite de l'information. La chef Andrea Horwath a indiqué qu'il reste beaucoup plus de questions que de réponses dans cette affaire.

La chef libérale Kathleen Wynne a demandé à Doug Ford d'agir avec transparence dans ce dossier et de dévoiler toutes les informations qu'il a dans ce dossier.

Les conservateurs se défendent

De son côté, la porte-parole du Parti progressiste-conservateur, Melissa Lantsman, a fait savoir par communiqué : « à la lumière de l'enquête sur Simmer Sandhu, il a estimé qu'il était nécessaire de se retirer en tant que candidat et nous avons accepté sa démission ».

En point de presse, Doug Ford a assuré avoir agi rapidement.

Le Parti a nommé Sudeep Verma comme nouveau candidat pour remplacer M. Sandhu.

Réaction du Parti libéral

Dans un communiqué envoyé par courriel, la coprésidente de la campagne libérale, Deb Matthews, dit que les « allégations à l'encontre du candidat conservateur de Brampton-Est, Simmer Sandhu, sont très troublantes ».

Elle ajoute que si ces allégations sont avérées, cela touchera le Parti en entier, qui pourrait « détenir des renseignements personnels volés et les utiliser pour un avantage politique ».

La chef libérale a réagi d'Ottawa.

Les Ontariens doivent savoir quel est le processus de vérification des candidats des conservateurs et comment une telle situation peut survenir. Kathleen Wynne, chef, Parti libéral de l'Ontario

Réaction du Nouveau Parti démocratique

La chef du NPD, pour sa part, croit qu'une enquête policière s'impose.