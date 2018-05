« Il est difficile de croire que cela fait dix ans que nous avons commencé notre aventure avec ce festival de musique », pense Peter Zwarich, le directeur.

Certains artistes ne sont pas étrangers au festival. Julie Doiron et Daniel Romano ont tous deux déjà joué lors de la première année de l'événement et seront de retour.

Laura Sauvage et le duo folk Georgian Bay seront également présents, ainsi que la chanteuse-compositrice anishinaabe Ansley Simpson.

Des groupes du terroir

Des groupes ayant des liens avec la région seront aussi de la partie, comme Almighty Rhombus, Dany Laj & the Looks, Main Street Echo's et The Ape-ettes.

Chez River and Sky nous nous efforçons de présenter une gamme de musique qui soit inclusive et équilibrée avec un mélange de genres ainsi que des groupes autochtones et francophones. Peter Zwarish, directeur du festival River and Sky

Peter Zwarich est le directeur du festival River and Sky. Photo : Radio-Canada/Roger Corriveau/CBC

Une réunion des années 1970

Comme chaque année le festival se déroulera sur le site de camping Fisher Paradise, près de Field, à mi-chemin entre Sudbury et North Bay.

Il aura lieu du 19 au 22 juillet.

Les enfants sont devenus des adolescents, d'autres sont nés de rencontres qui ont lieu durant le festival. Peter Zwarish, directeur du festival River and Sky

Le programme complet se trouve sur le site internet du festival.