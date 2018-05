Un texte de Brigitte Dubé

Parmi eux, le porte-parole Kevin Parent, Pépé et sa guitare, Ludovick Bourgeois, Marie-Élaine Thibert, Mara Tremblay, Steve Hill, Diane Tell, Luc De Larochellière et l’humoriste Guillaume Wagner.

Le chanteur Kevin Parent est le porte-parole de la tournée estivale du ROSEQ Photo : Julie Mainville

La directrice générale du ROSEQ, Solange Morrissette, rappelle que l’organisme a 40 ans cette année. À l’époque où Internet, le téléphone cellulaire et le fax n’existaient pas encore, quatre diffuseurs avaient décidé de s’unir pour contrer l’isolement.

Ce sont quatre diffuseurs de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent qui ont parti ça. Ils voulaient contrer l’isolement parce que chacun faisait la même chose de son côté. Solange Morrissette, directrice générale du ROSEQ

« La Côte-Nord est arrivée une vingtaine d’années plus tard, ajoute Mme Morrissette. Aujourd’hui, le réseau part de Lévis et va jusqu’à Natashquan et Fermont en passant par la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et même un coin du Nouveau-Brunswick. »

Selon elle, le ROSEQ a beaucoup évolué. « Au début, c’était de la chanson et maintenant, toutes les disciplines sont représentées. Avec l’arrivée de nouvelles salles, le portrait a considérablement changé, estime-t-elle. Ce qui est resté, c’est l’accueil des artistes qui s’est toujours professionnalisé. »

Selon Solange Morrissette, le ROSEQ présente maintenant un millier de spectacles et reçoit environ 3000 offres de spectacles par année.