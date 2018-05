Le spectacle raconte l'histoire de Crystal, une jeune femme qui plonge dans un univers imaginaire pour se retrouver.

« On suit l’histoire de Crystal dans une aventure d’exploration interne où elle s’aventure sur un lac gelé, et la glace se brise et elle se retrouve dans un monde imaginaire de sa propre création et elle rencontre sa réflexion qui la guide dans cet univers surréel et qui lui donne les outils pour retrouver qui elle est et pour retrouver sa confiance et être la femme qu’elle est », dit Julie Desmarais, la porte-parole du spectacle.

La Canadienne Nobahar Dadui tient le rôle du personnage principal, Crystal. Photo : Cirque du Soleil

Elle explique que cela fait des années que le Cirque du Soleil souhaitait rapprocher ces deux mondes artistiques.

« C’est un spectacle unique et très diversifié qui comprend des acrobaties sur glace, des éléments de patinage artistique qu'on ne voit pas en compétition, mais également des projections [de lumière] de la musique en direct et de l'énergie sur scène », ajoute-t-elle.

Une quarantaine d’artistes, issus de 11 nationalités différentes, participent au spectacle Crystal, par exemple Canadiens, Russes, Autrichiens, Français ou Chiliens.

Selon Julie Desmarais, les artistes ont dû s’adapter et répondre à des défis techniques pour réaliser des acrobaties au-dessus de la glace.

C’est une collaboration entre les deux mondes de patineurs et d’acrobates. Julie Desmarais

En coulisses aussi, les artistes ont dû répondre à des défis artistiques et pratiques. C’est le cas notamment de Marie Chantale Vaillancourt, la conceptrice des 600 costumes environ, qui ont été créés à Montréal.

« Elle voulait conserver l’univers surréel de Crystal en y ajoutant des formes qui reflétaient l’expérience sur glace, dit Mme Desmarais. [Il lui a aussi fallu] des costumes qui permettent aux artistes de glisser sur la glace avec notamment une certaine imperméabilité parce que la glace est mouillée, mais également des jeux de projection, des jeux de lumière. Une expérience unique, vraiment. »

Huit spectacles sont prévus jusqu'à dimanche. Mercredi après-midi, plus de 20 000 billets avaient été vendus en tout, selon le centre SaskTel.