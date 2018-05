Un texte de Catherine Poisson

Cela fait quelques mois que la Ville et le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) sont en discussion pour finaliser ce plan d'intervention.

La Ville doit faire approuver ce document par le ministère avant de pouvoir lancer des appels d'offres.

« Le plan d'intervention devait être complété par notre ingénieur, ce qui est fait à l'heure actuelle. Jeudi, on devrait l'entériner pour le transmettre au MAMOT pour approbation finale », explique le directeur général de la Ville de Cap-Chat, Yves Roy.