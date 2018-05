L’été dernier, les clients de certains hôtels du centre de Winnipeg se sont vu proposer la location d’un vélo pour faciliter leurs déplacements en ville.

Selon Stefano Grande, président-directeur général de Downtown Winnipeg Biz, avec 10 utilisateurs par semaine, l’essai s’est révélé concluant. « C’est un bon indicatif qu’il y a un besoin », a-t-il déclaré au moment de lancer, en compagnie du maire de la ville, Brian Bowman, le service de vélo-partage Pedal in the Peg.

Ce service met dès à présent à la disposition des touristes, des conférenciers, des employés du centre-ville, mais aussi du grand public 22 vélos, accompagnés d'un casque et d'un cadenas.

Les bicyclettes sont réparties entre l’Hôtel de Ville et les bureaux du Downtown Winnipeg Biz, où elles sont offertes gratuitement, et les hôtels Alt, Delta et Holiday Inn en échange d'un forfait à la demi-journée ou à la journée.

Pour le maire Bowman, il s’agit d’un premier pas pour rattraper le retard pris par rapport à d’autres villes du Canada. « Arranger nos routes et favoriser les modes de transports actifs fait partie de nos priorités », a-t-il précisé.

Mais c'est un premier pas insuffisant aux yeux de certains observateurs. À titre de comparaison, une ville comme Hamilton, en Ontario, dispose de 750 vélos réparties sur une centaine de stations, pour une population de 750 000 habitants, qui talonne celle de Winnipeg.

La ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, vient elle aussi de lancer un projet pilote en mettant 1200 vélos à la disposition de ses 152 000 habitants.

Comparativement aux autres villes du pays, le service de vélo-partage lancé à Winnipeg semble encore timide. Photo : Radio-Canada

Alors, pourquoi des débuts si timides à Winnipeg?

Pour Janelle Delorme, présidente de la Coop Vélo-Cité, il y a plusieurs freins au développement du déplacement à vélo à Winnipeg.

« Nous avons commencé la saison il y a quelques semaines seulement et nous avons déjà eu des demandes de la part de visiteurs pour acheter un vélo pour la durée de leur séjour, ce qui prouve qu’il y a une demande en ce sens. Et c’est une bonne initiative, mais il reste beaucoup de questions », explique-t-elle.

Il manque des zéros à l'investissement de la Ville. Janelle Delorme, présidente de la Coop Vélo-Cité

La Ville s’est effectivement engagée à financer chaque année 1750 $ pour l’entretien des 22 vélos. « C’est vraiment peu », déplore Janelle Delorme. Selon elle, il faut plutôt compter sur un investissement de 250 millions de dollars pour mettre au point une véritable stratégie cyclable.

C'est nécessaire, notamment, pour aménager des infrastructures sécurisées, comme des pistes cyclables délimitées et identifiées.

« Certaines personnes qui sont nées à Winnipeg, qui connaissent les rues, les comportements des automobilistes, choisissent tout simplement de ne pas faire de vélo dans les rues du centre-ville parce que c’est vraiment trop dangereux », dénonce encore Janelle Delorme.

Le maire de Winnipeg dit qu'il est conscient de la nécessité de financer un plan de transports actifs plus sûr pour les cyclistes et qu'il espère que le lancement de Pedal in the Peg entraînera d’autres investisseurs dans son sillage.

Avec des informations de Denis-Michel Thibeault