L'an dernier, Ottawa a accordé, dans le cadre d'une entente bilatérale avec le Yukon, 14 millions de dollars sur trois ans pour l'octroi de services en français. Ce montant a permis de doubler les effectifs de la Direction des services en français du gouvernement du Yukon.

Le plan stratégique du territoire, toutefois, vient à échéance cette année. La Direction cherche donc à sonder les francophones pour déterminer les priorités qui dicteront la nouvelle stratégie d'offre de services, possiblement jusqu'en 2021.

Les consultations publiques se déroulent jusqu'en juin avec un forum de discussion en ligne. Une rencontre à Dawson a déjà eu lieu; la prochaine, à Whitehorse, est prévue le 29 mai.

Le ministre responsable de la Direction des services en français, John Streicker, affirme sans aucune hésitation que le domaine prioritaire pour l'offre de services en français demeure la santé, comme le manifeste depuis plusieurs années la communauté francophone.

« Quand il y a un problème avec la santé, c'est très important qu'il y ait des services en français tout de suite. Après ça, ça dépend : peut-être que c'est l'éducation, peut-être que c'est l'immigration. Mais c'est aussi important que tous les services du gouvernement aient quelqu'un qui parle français. »

La directrice des communications de la Direction, Nancy Power, croit que le territoire peut faire mieux pour promouvoir l'offre de services.