En 13 ans d'existence, le nombre d'étudiants au campus de l'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique a augmenté de 160 %. Ils sont maintenant 9120 à suivre des cours à l'Université.

Rétention des étudiants originaires de la région

Avoir une université dans la région permet aux jeunes qui ont grandi dans l'Okanagan ou dans les régions environnantes de rester, plutôt que de partir à Vancouver, à Victoria ou plus loin, affirme Annick Langlois, étudiante de premier cycle à l'UBC Okanagan. Elle est originaire de Revelstoke, dans l'est de la province.

J'ai grandi à Revelstoke, à deux heures de Kelowna. Donc, c'était facile de choisir Kelowna, près de chez mes parents. Et, en plus, l'UBC, c'est reconnu dans le monde. Annick Langlois, étudiante de premier cycle en biochimie médicale à l'UBC Okanagan

Bonne réputation universitaire

Ce sont des projets de recherche intéressants et la réputation de l'Université qui attirent certains étudiants de l'extérieur de la province, comme Étienne Myette-Côté. Ce candidat au doctorat travaille au Laboratoire sur l'activité physique, le métabolisme et l'inflammation, et mène des recherches sur le diabète, la nutrition et l'exercice physique.

L'Université a une très bonne réputation, surtout grâce à Vancouver, mais l'Okanagan commence à avoir sa propre réputation, affirme Étienne Myette-Côté.

L'UBC est top 10 au niveau international et il y a beaucoup de gens impressionnés par les résultats qui proviennent de nos laboratoires. Étienne Myette-Côté, candidat au doctorat à l'UBC Okanagan

Retenir les jeunes dans l'Okanagan

L'Université amène des compagnies du secteur des technologies à venir s'installer dans la région de Kelowna et incite des jeunes à vouloir rester ici, déclare Bruno Baumgartner, agent de développement à Kelowna à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique.